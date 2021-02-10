Иван Ургант о рэпе уральских заключенных в поддержку российской вакцины: «Очень хорошая композиция»

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Отрывок из видео, на котором заключенные, отбывающие наказание в Нижнем Тагиле, зачитали рэп в поддержку российской вакцины «Спутник V», показали на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Телеведущий Иван Ургант оценил творчество уральских заключенных.

-Во-первых, это очень хорошая композиция. Во-вторых, невероятный запал. Что, Мить, бросается в глаза помимо безупречного текста и яркого, насыщенного видеоряда, - спросил Иван у второго ведущего, Дмитрия Хрусталева.

Соведущий ответил, что не услышал в рэпе мата, хотя пели заключенные. А также отметил, что шансон больше бы подходил.

- Сейчас отработают рэп, а потом уже придут туда, где и надо заключенным свои музыкальные композиции исполнять, в такие стили, как инди-поп и индастриал, - добавил Иван Ургант.

Напомним, что рэп исполнили уже известный уральцам творческий дуэт из исправительной колонии №12, в который входят Александр Заяц и Евгений Кудрин