В Свердловской области зафиксировано больше 30 тысяч случаев ОРВИ за неделю

В Екатеринбурге зарегистрировали 14863 новых случаев заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали чуть больше 31 тысячи случаев ОРВИ, это на пять процентов, чем было на прошлой неделе. Больше всего заболевших приходится на Талицу, Реж, Богданович и Туринск. Здесь количество новых случаев превышает средние показатели по области в полтора раза.

- В Екатеринбурге зарегистрировали 14863 новых случаев инфекции, что выше показателя на прошлой неделе на шесть процентов, - сообщает в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Кроме того в регионе зарегистрировали 1853 случая внебольничной пневмонии. В качестве профилактики специалисты рекомендуют носить медицинские маски, уменьшить количество социальных контактов, проветривать помещения, соблюдать социальную дистанцию.