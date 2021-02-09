На Урале пьяный мужчина сел за руль автомобиля и заявил об его угоне

До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском селе Ильинское местного жителя будут судить за ложный донос. 30 Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него угнали автомобиль. Прибывшим автоинспекторам он объяснил, что оставлял машину около ворот, а ночью она исчезла. Экипаж ГИБДД быстро разыскал пропажу в этом же населенном пункте, некто, находясь в авто, съехал с дороги и врезался в заграждение.

В дальнейшем мужчине пришлось признаться, что он сам управлял машиной, будучи пьяным. Ранее его уже лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Отсутствие документов не остановило нарушителя, и он сел за руль.

- Чтобы избежать ответственности за повторное вождение автомобиля в алкогольном опьянении, он заявил об угоне, - сообщили в ГУ МВД России Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос. До суда его отпустили под подписку о невыезде.