В Москве российским ученым вручили Демидовские премии

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Москве прошла церемония вручения Демидовской премии российским ученым. Традиционно награду вручали в Свердловской области, однако из-за того, что 2021 объявлен годом науки и технологий торжество перенесли в столицу России. Лауреатов чествовали в историческом особняке уральских предпринимателей. Премия считается одной из самых почетных неправительственных наград за вклад в развитие науки.

- Демидовская премия – особая гордость для уральцев. Ее утвердили за 70 лет до появления Нобелевской премии. Ею отмечали Дмитрия Менделеева, Николая Пирогова, Ивана Сеченова, - отметил в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По итогам 2020 года лауреатами премии стали ректор МГУ Виктор Садовничий, доктор технических наук Леопольд Леонтьев, политолог Анатолий Торкунов и доктор экономических наук Дмитрий Пумпянский.