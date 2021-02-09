В Екатеринбурге угонщик получил девять лет за кражу дорогих иномарок

Фото: министерство внутренних дел Российской Федерации

В Екатеринбурге осудили серийного угонщика дорогих иномарок. Мужчина похищал автомобили для дальнейшей перепродажи. Полиция установила, что преступник орудовал с июля 2019 года по март 2020, в его арсенале было специальное оборудование, которым он отключал противоугонную систему.

- Весной 2020 года сыщики сумели установить место гаража, в котором временно стояла очередная угнанная машина. Преступника задержали на месте, а автомобиль вернули законному владельцу, - сообщили в министерстве внутренних дел Российской Федерации.

В полиции установили, что на счету угонщика числится пять украденных автомобилей. Ущерб составил больше шести миллионов рублей. По решению суда мужчину приговорили на девять лет колонии общего режима.