В Нижнем Тагиле закупают экспресс-тесты для коронавируса

Тесты закупят в этом году Фото: ИВАНОВА Диана

В Нижнем Тагиле Горбольница №4 на Тагилстрое закупает 600 экспресс-тестов для определения коронавируса за 15 минут на 900 тысяч рублей. Также на 400 тысяч рублей больница закупит 40 упаковок реагентов для выявления иммуноглобулина G.

Поставки согласно документации должны быть осуществлены не позднее 15 ноября этого года. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В больнице говорят, что такие тесты нужны в случаях, когда нужно оперативно определить статус нового пациента. Наборы для определения иммуноглобулина G направят в лабораторию, на базе которой проводятся такие анализы.