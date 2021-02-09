Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Тагиле закупают экспресс-тесты для коронавируса

На это потратят 900 тысяч рублей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Тесты закупят в этом году

Тесты закупят в этом году

Фото: ИВАНОВА Диана

В Нижнем Тагиле Горбольница №4 на Тагилстрое закупает 600 экспресс-тестов для определения коронавируса за 15 минут на 900 тысяч рублей. Также на 400 тысяч рублей больница закупит 40 упаковок реагентов для выявления иммуноглобулина G.

Поставки согласно документации должны быть осуществлены не позднее 15 ноября этого года. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В больнице говорят, что такие тесты нужны в случаях, когда нужно оперативно определить статус нового пациента. Наборы для определения иммуноглобулина G направят в лабораторию, на базе которой проводятся такие анализы.

Фото: сайт госзакупок

Фото: сайт госзакупок