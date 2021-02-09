В Екатеринбурге активисты начали сбор подписей за сохранение аэровокзала «Уктус»

Каждая подпись - это один бумажный самолетик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 февраля в день гражданской авиации активисты общественного движения «Мирные жители» начали сбор подписей для сохранения аэровокзала старого аэропорта Уктус. Чтобы помочь в продвижении петиции организаторы просят неравнодушных граждан распечатать специальный бланк и распространить его среди друзей, коллег или просто знакомых. После того, как они подпишут этот документ, его нужно передать координатору.

- Петиция будет направлена губернатору Свердловской области и министру культуры Российской Федерации, - рассказывают активисты.

Организаторы выступают сохранение уникального памятника истории, а свой шаг с петицией объясняют так: каждый голос – это один бумажный самолетик, поэтому по количеству подписей можно понять, сколько их соберется на столах у наших чиновников. Чем больше их будет, тем выше шанс того, что ребят заметят.