Смогут ли люди старше 65 лет вернуться к работе после прививки от коронавируса

Многим уральцам надоело быть на самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Каждый день в Екатеринбурге и регионе прививаются по 5-6 тысяч человек, а на следующей неделе стартует вакцинация на отдаленных территориях, где по техническим причинам нет холодильного оборудования, поэтому туда организуют выезды.

В связи с вакцинацией жителей Свердловской области интересует вопрос: смогут ли граждане старше 65 лет поставить прививку, а потом вернуться на работу с самоизоляции? И будет ли это регламентироваться какими-то документами?

На этот вопрос ответил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков:

- Этот вопрос сейчас прорабатывают медицинские эксперты вместе с санитарными врачами. Думаю, что окончательное решение мы примем на одном из ближайших заседаний оперативного штаба, когда эксперты дадут нам свое заключение. Сегодня от общего количества вакцинированных граждан где-то 25% - это лица старше 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек. На будущей неделе для оказания плановой помощи вернуть еще 600 мест (подробнее)

Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)

В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий. Выезды начнутся с 15 февраля (подробнее)