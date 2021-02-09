13 и 14 февраля в Екатеринбурге пройдет Online Выставка «Образование за рубежом»

Фото: предоставлено Екатеринбургским центром «Обучение за рубежом»

В период пандемии границы многих стран закрыты для туристов, но открыты для студентов академических программ, поэтому образование за рубежом буквально «не имеет границ». В это непростое время, связанное с введенными ограничениями можно не выходя из дома посетить XVII Международную Выставку «Образование за рубежом – шаг в будущее!». Выставка проводится в Екатеринбурге 17 лет подряд, но в этом году она будет проходит 13-14 февраля в удобном для вас On-line формате. В выставке участвуют учебные заведения из 12 стран мира.

В программе выставки:

1. Среднее образование и подготовка к поступлению в вузы в престижных международных частных школах и государственных колледжах в Великобритании.

2. Международные частные школы на Кипре - среднее образование и подготовка к поступлению в вузы мира.

3. Подготовка к поступлению в британские и американские вузы на кампусе университета.

4. Высшее образование в Великобритании, США и Канаде.

5. Международные колледжи в Канаде – среднее образование и подготовка в канадские вузы.

6. Престижное британское высшее образование в Китае и Германии (эконом-вариант).

7. Высшее образование в Швейцарии в сфере отельного и туристического менеджмента.

8. Чехия, Словакия, Франция, Германия – бесплатное высшее образование, подготовка к поступлению в университеты.

9. Доступное высшее образование на английском и польском языках в Польше.

10. Высшее бизнес-образование на английском языке в Германии, Испании и Швейцарии.

Важная информация по выставке:

Дата: 13-14 февраля (суббота/воскресение).

Время работы: c 11:00 до 19:00 (по Екатеринбургу).

Место проведения: on-line.

Формат выставки: презентации учебных заведений, индивидуальные консультации.

Участие в выставке бесплатное, но регистрация требуется для получения ссылки на выставку.

Краткая информации об учебных заведениях, график on-line презентаций и регистрация на сайте организатора выставки – www.edu-abroad.su