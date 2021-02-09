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Екатеринбуржец отдал мошенникам больше 2,7 миллионов рублей, чтобы «вернуть» деньги, потерянные на электронной бирже

Мошенники убедили мужчину, что ему нужно сначала погасить задолженность
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мошенники обещали мужчине вернуть деньги с заблокированного счета

Мошенники обещали мужчине вернуть деньги с заблокированного счета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец обратился с заявлением в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы. В сентябре ему позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы, занимающейся возвратом денег с фондовых площадок. Ранее екатеринбуржец, обратившийся в полицию инвестировал на одной из торговых площадок, но через некоторое время она прекратила свою деятельность, а его счет, на котором было около трех тысяч долларов США, был заблокирован. Поэтому он поверил мошенникам и начал следовать их указаниям.

- Звонивший мужчина сообщил, что на счету, открытом на имя заявителя, в настоящий момент находится 57 тысяч долларов. Он пообещал вернуть эти средства. Правда, для возврата средств требовалось якобы возместить задолженность по «замороженному» счету, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Тогда екатеринбуржец несколькими переводами направил на указанные злоумышленником счета больше 2,7 миллионов рублей. О том, что его обманули, мужчина понял только в феврале и сразу обратился в МВД. Сейчас мошенников разыскивают сотрудники полиции.

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