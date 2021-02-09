Единственный в Екатеринбурге хоспис возвращается к плановой работе

Пока в паллиативном отделении лечили пациентов с коронавирусом, к пациентам хосписа медики выезжали на дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паллиативное отделение ЦГБ № 2 в Екатеринбурге, которое во второй раз перепрофилировали в инфекционный госпиталь по коронавирусной инфекции в октябре, возвращается к плановой работе. Планируется, что первых пациентов будут принимать уже с 11 февраля.

- Последние пациенты госпиталя покинули отделение неделю назад. Теперь здание проходит санитарную обработку и мелкий ремонт в строгом соответствии с санитарными правилами. После получения результатов проверки отделение будет готово принимать пациентов, - рассказала начальник корпуса паллиативной помощи Ирина Кравцова.

Как рассказали в хосписе, после перепрофилирования отделения, врачи не прекращали работу с пациентами. К некоторым из них медики выезжали ежедневно, чтобы скорректировать курс лечения и объяснить родственникам режим питания и приема лекарств.

Сейчас под наблюдением паллиативного отделения больницы находится около 300 пациентов. Сам хоспис рассчитан на 60 человек.