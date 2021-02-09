В Свердловской области за год смертность выросла на 17%

За год в Свердловской области скончался 67 381 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в минувшем году зафиксирован резкий всплеск смертности и снижение рождаемости. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Росстатом.

Так, за год в Свердловской области скончался 67 381 человек. Это на 17% (+9 814 человек), больше чем годом ранее. В то же время на свет появился 43 991 ребенок, что на 4,9% (-2 278) меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, стоить отметить, что в декабре 2020 года смертность резко выросла на 71,5% по сравнению в 2019 годом. По данным ведомства, в последнем месяце минувшего года умерло 7 982 человека, а в тот же период годом ранее - 4 654 человека.