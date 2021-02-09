В Нижнем Тагиле накрыли наркопритон

Притон накрыли после поступления сигнала от местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стражи порядка накрыли наркопритон, который располагался в доме по улице Полярная в поселке Кирпичный.

После поступления сигнала о торговле наркотиками полицейские провели контрольную закупку у местного 26-летнего безработного жителя, после чего зашли в его дом, где встретили 31-летнего мужчину с наркотическим веществом. Об этом пишет TagilCity.ru.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в квартире 4,5 грамма мефедрона, а также шприцы, пластиковые трубки, фольгу и электронные весы. Как полагает следствие, прошлой осенью ранее судимый мужчина организовал притон, куда часто наведывались местные наркозависимые.

Хозяин притона попал под несколько статьей УК РФ. По совокупности ему грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении 31-летнего гостя также заведено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Оба задержаны, рассматривается вопрос о мере пресечения.