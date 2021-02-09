В Екатеринбурге машина с трупом въехала в сугроб

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня днем прохожие заметили автомобиль, въехавший в сугроб. По словам очевидцев в машине находился мужчина без сознания. Инцидент произошел возле дома на Куйбышева, 32.

В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что человек, который находился в машине, скончался до ДТП. Также известно, что до того, как въехать в сугроб автомобиль наехал на препятствие.

- Водитель умер на ходу. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.