МЧС устроили учения с «перевертышем» на ЕКАДе

Автомобиль разрезали во время учений. Фото: ИА "Уральский меридиан"

9 февраля на участке с 58 по 70 километр ЕКАД сотрудники МЧС, ГИБДД, территориального Центра медицины катастроф и подрядных организаций отработали схему взаимодействия экстренных служб при ликвидации последствий ДТП.

По легенде после сильных снегопадов на трассе образовались снежные заносы, из-за которых движение пришлось ограничить. Дорожные службы вывели технику для расчистки завалов, после снег был убран с проезжей части. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Пожарные службы предотвратили возгорание машины. Фото: ИА "Уральский меридиан"

После этого на пульт диспетчера поступил звонок о ДТП. Спасатели извлекли из перевернувшегося автомобиля пострадавших, разрезав транспортное средство, а пожарные предотвратили возгорание машины. Завершились учения эвакуацией автомобиля с места аварии.