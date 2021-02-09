В Екатеринбурге ликвидировали две крупные свалки возле гостиницы «Ramada» и поселка Кольцово

Половина всех свалок, ликвидированных в 2020 году, находились на территории Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» за прошлый год ликвидировал 178 стихийных свалок в Восточной части Свердловской области. За это время 10,3 тысяч кубических метров мусора было вывезено на полигоны.

По данным регоператора, половина всех свалок, ликвидированных в 2020 году, находились на территории Екатеринбурга. Самая крупная была обнаружена в лесу возле поселка Кольцово - от 378 тонн отходов очистили территорию площадью 914 квадратных метров. Еще одна крупная стихийная свалка была ликвидирована в прибрежной зоне у гостиницы «Ramada».

- Объект был сложным. Работы проходили в два этапа, поскольку летом у водоема много отдыхающих. Кроме этого, крупногабаритной технике было трудно подобраться к свалке из-за узких дорог, часть мусора убирали вручную, - рассказали в отделе управления проектами ЕМУП «Спецавтобаза».

В регионе наиболее крупные свалки ликвидированы в деревне Красный Яр Слободо-Туринского района и в деревне Черноскутова Каменского городского округа. В целом регоператор отметил сокращение несанкционированных свалок.

- До 2019 года, когда в частном секторе не было обязательного обращения с ТКО, некоторые недобросовестные люди оставляли мусор на окраинах поселков и деревень, в лесах, в полях, в оврагах. Теперь ТКО везут на полигоны для правильного захоронения, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза».