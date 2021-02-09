УБРиР проанализировал изменения в базе активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка за 2020 год

Дистанционные каналы позволяли клиентам осуществлять все необходимые финансовые операции, не посещая офис банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали изменение базы активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка в 2020 году и выяснили, что их количество с января по декабрь увеличилось на 28,6%. Исследование проводилось по всей территории присутствия финансового учреждения.

Согласно проведенному анализу, доля активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения УБРиР среди активных клиентов банка с января по декабрь увеличилась на 10 п.п. и составила 41%.

На 50% увеличилось количество операций, проводимых клиентами банка через мобильное приложение и интернет-банк. За год число операций на одного пользователя приросло на 1,4 п.п. и составило 6,73.

Эксперты УБРиР отмечают, что рост пользователей мобильного приложения и интернет-банка был закономерным в сложившихся в 2020 году обстоятельствах. С одной стороны, дистанционные каналы позволяли клиентам осуществлять все необходимые финансовые операции, не посещая офис банка и даже не выходя на улицу из дома. С другой стороны, за прошедший год банк значительно улучшил качество сервиса в мобильном приложении и интернет-банке, повысив удобство и скорость обслуживания их пользователей, а также предоставив клиентам новые возможности по удаленному решению своих финансовых вопросов.