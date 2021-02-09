Художники создали арт-объект, критикующий излишество заборов в Екатеринбурге

Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге две команды художников SPEKTR и Hot Singles создали арт-объект под названием «Здесь строить нельзя», критикующий излишество заборов в городе. Архитектурная интервенция, как ее называют создатели, представляет из себя два пересекающихся забора - плита как бы застряла в текстурах реального бетонного ограждения, как в компьютерной игре.

- Есть такая особенность при строительстве в стратегиях (как пример — SimCity, Warcraft) - называется «наложение строений». Так происходит, когда в режиме строительства одна постройка накладывается на другую. В этом случае строение, которое ты хочешь поставить, подсвечивается красным цветом, а игра сообщает: «can't place this here» - «здесь строить нельзя». Такого рода «забор на заборе» — говорит о том, что в городе и так уже достаточно ограждений и не стоит возводить еще одно, - объясняет художник Андрей Колоколов.

Фото: Олег Ковалюк

Художники тщательно моделировали и высчитывали правильное пересечение двух трехмерных объектов. Арт-объект кстати находится на заборе на Мамина-Сибиряка, 80, где сначала был стрит-арт Ильи Мозги, одного из художников Партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», а затем работа художников «Стенограффии».