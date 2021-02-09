Питьевую воду в Свердловской области признали самой грязной

На Свердловскую область на протяжении последних десяти лет приходится наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата опубликовала результат исследования, в котором признала Свердловскую область регионом с самой грязной питьевой водой. Для того, чтобы сделать выводы, специалисты анализировали меры по экологической реабилитации водных объектов за 2012–2020 годы.

В отчете сообщается, что среди субъектов РФ на Свердловскую область на протяжении последних десяти лет приходится наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения.

- При этом экологическая реабилитация водных объектов Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась, - отмечается в отчете Счетной палаты.

В числе регионов, в которых питьевая вода признана грязной, за Свердловской областью идет Архангельская, затем Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.