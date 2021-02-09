Ранее благотворители уже передали городу 30 новых машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появятся новые машины скорой помощи. Об этом заявил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Поставщиком автомобилей выступил фонд святой Екатерины, учрежденный главой РМК Игорем Алтушкиным.

- Необходимо завершить модернизацию парка автомобилей скорой помощи. Я провел встречу с фондом Святой Екатерины. Думаю в ближайшее время система здравоохранения получит от фонда 25 новых автомобилей и мы практически вопрос закроем, - заявил Алексей Орлов.

Напомним, что 30 новых машин скорой помощи были переданы городу в конце лета.