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Фонд святой Екатерины подарит Екатеринбургу 25 машин скорой помощи

Об этом заявил врио главы города Алексей Орлов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ранее благотворители уже передали городу 30 новых машин

Ранее благотворители уже передали городу 30 новых машин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появятся новые машины скорой помощи. Об этом заявил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов. Поставщиком автомобилей выступил фонд святой Екатерины, учрежденный главой РМК Игорем Алтушкиным.

- Необходимо завершить модернизацию парка автомобилей скорой помощи. Я провел встречу с фондом Святой Екатерины. Думаю в ближайшее время система здравоохранения получит от фонда 25 новых автомобилей и мы практически вопрос закроем, - заявил Алексей Орлов.

Напомним, что 30 новых машин скорой помощи были переданы городу в конце лета.