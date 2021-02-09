В Екатеринбурге очередь в ГИБДД за номерами будут формировать по-новому

Водителей записавшихся через Госуслуги и обратившихся в порядке "живой" очереди будут принимать вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области на Чкалова,1 начинают действовать новые правила для автовладельцев, обратившихся за услугой по регистрации автомобиля. Водителей записавшихся через Госуслуги и пришедших, получить автономера в порядке «живой» очереди будут формировать в единую очередь. Однако если прийти в ГИБДД без записи, то есть шансы, что свободного времени не останется, а прием перенесут на другой день.

- Сотрудниками подразделения посетителям, обратившимся без предварительной записи, будет предложено время предварительной записи (возможно даже на другой день) либо при наличии свободного времени будет предоставлена возможность обращения в порядке общей очереди в этот же день на оставшееся свободное время, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

При этом в госавтоинпекции отмечают, что инспекторы также будут оценивать собранный пакет необходимых документов и давать рекомендации.