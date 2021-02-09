Монеточка рассказала Урганту о своей свадьбе и роли в фильме «Родные»

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Уральская певица Монеточка рассказала о своей свадьбе и своем дебюте в фильме «Родные» на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Монеточка продемонстрировала свое кольцо с надписью «Ослепли от любви» и рассказала о том, как она себя чувствуют в роли жены.

- Быть женой вообще очень легко и приятно, по крайней мере первый месяц - это вообще супер, без проблем. А говорят, что потом уже будет сложнее, поделилась Монеточка.

Елизавета Гырдымова пришла на программу вместе с Семеном Трескуновым, сыгравшим в киноленте ее брата. Они рассказали, что очень сдружились во время съемок.

- Познакомились мы на съемках, подружились. Мы очень много общались, проводили время вместе. Мне кажется, раз мы играли брата и сестру, нас так очень хорошо подобрали, что мы еще и похожи внешне, - сказала Монеточка.

Также актриса во время съемок сдружилась с Сергеем Буруновым, который сыграл в фильме «Родные» ее отца. В подтверждение этого Иван Ургант продемонстрировал фотографию со свадьбы Лизы и Виктора, где запечетлен Бурунов.

- Это наш киноотец! Мы с Сережей друг друга очень полюбили и даже песню вместе записали, это кавер на «Белые розы». А еще мы сняли клип, где Сергей в роли бомжа, а я - прекрасная дива. Но потом он перевоплощается и становится моим прекрасным принцем, - рассказала певица.

Когда речь, наконец, зашла о дебюте Монеточки, Семен Трескунов рассказал, что Лиза очень талантливый артист.

- Она понимает эту природу как никто другой и мне кажется, она очень быстро влилась в наш коллектив, - рассказал актер.

Однако Монеточка на это ответила, что постоянно задавала вопросы и просила помощи.

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