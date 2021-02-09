В Свердловской области создали комиссию по увековечиванию памяти Романовых

В цели комиссии будет входить сохранение исторической памяти о значимых исторических событиях, связанных с историей императорского дома Романовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал постоянно действующую комиссию по увековечению событий, связанных с династией Романовых. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

В цели комиссии будет входить сохранение исторической памяти о значимых исторических событиях, связанных с историей императорского дома Романовых и происходивших на территории Свердловской области, а также проведения мероприятий, направленных на увековечивание этих событий.

В комиссию входят 22 человека. Среди них заместитель губернатора Павел Креков, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов и настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Миняйло). Главой комиссии назначили вице-губернатора Сергея Бидонько.