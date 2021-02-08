Хотела водить машину: на Урале женщину будут судить за использование поддельных прав

Женщина купила права в 2015 году, а попалась с ними в 2020 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском будут судить местную жительницу, которая очень хотела водить машину, однако не желала сдавать экзамен для получения удостоверения. Женщина имела представление, как водить машину, поэтому решилась на покупку документов. В 2015 году она заказала в интернете поддельные права и заплатила за них 30 тысяч рублей. В декабре 2020 женщину остановили автоинспекторы, при проверке документов они засомневались в подлинности прав.

- Эксперты установили, что бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Теперь за незаконное использование поддельных документов ей грозит до одного года лишения свободы.