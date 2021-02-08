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В Екатеринбурге недалеко от парка Маяковского появится искусственный остров

Разработкой проекта займется компания «ГРЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Остров появится на пересечении улиц Щорса и западной границы парка Маяковского

Остров появится на пересечении улиц Щорса и западной границы парка Маяковского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге недалеко от парка Маяковского на реке Исети появится искусственный остров. Разработкой проекта и строительством займется компания «ГРЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Планируется, что объект возведут на пересечении улиц Щорса и западной границы Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

- Задание на разработку проекта даст Департамент архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений, - говорится в постановлении, подписанным Алексеем Орловым.

Контролировать разработку проекта и исполнение всех пунктов исполнения постановления поручили на заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексею Бирюлину.