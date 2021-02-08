СвЖД вступила в активную фазу строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина»

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога вступила в активную фазу строительства железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

Строительно-монтажные работы организованы одновременно на двух объектах: на площадке «Титановой долины», где будет создана новая железнодорожная станция, и на территории станции Верхняя Салда Свердловской магистрали (является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования).

Подготовительный этап завершен, в настоящее время ведется разметка территории, земляные работы. Далее будет выполнено обустройство земляного полотна и укладка железнодорожного пути, прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства.

Новая промышленная станция на территории «Титановой долины» включает 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. В рамках развития станции Верхняя Салда планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 комплектов стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов.

За счет создания данной инфраструктуры будет организовано транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов особой экономической зоны и обеспечение производственных объектов услугами железнодорожного транспорта. Все работы планируется завершить в 2022 году.

Начальник СвЖД Иван Колесников отмечает, что транспортные технологии холдинга «РЖД» позволят обеспечить инновационный потенциал создаваемого в «Титановой долине» промышленного кластера.

– Мы фактически формируем новую транспортную технологическую площадку за пределами Транссиба. По сути это будет транспортно-логистический центр с возможностью работы с контейнерами, тяжеловесными и другими грузами, которые могут быть созданы на площадке «Титановой долины», – подчеркнул Иван Колесников.

– Обеспечение площадки особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде железнодорожной инфраструктурой – необходимое условие для работы крупных резидентов. Этот масштабный проект, стоимостью свыше 1,6 миллиарда рублей, позволит промышленной площадке выйти на качественно новый уровень, создать новые высокотехнологичные рабочие места, – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

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Концессионное соглашение о создании и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» ОАО «РЖД» и Свердловская область подписали летом 2020 года

ОАО «РЖД», выступая в качестве концессионера, построит железнодорожные пути на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда и осуществит развитие инфраструктуры в точке примыкания.

Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов ОЭЗ оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год с возможностью последующего роста.