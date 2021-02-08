Под Нижним Тагилом реконструируют стелу Европа-Азия

О реконструкции стелы рассказали Виктории Казаковой. Фото6 пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Стелу Европа-Азия под Нижним Тагилом реконструируют в 2021 году по государственной программе «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

Этот вопрос обсуждался на совещании в администрации Нижнего Тагила вместе с региональным министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой. В итоге объект поставили первым в очереди на реконструкцию. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.