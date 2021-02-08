Более 1,2 миллионов тонн грузов привлекла Свердловская магистраль через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

Более 1,2 млн тонн грузов Свердловская железная дорога привлекла в 2020 году через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ). Заказы на перевозку грузов и сопутствующие сервисы через ЦПУ оформили более 200 грузоотправителей, из них 120 воспользовались услугами железнодорожного транспорта впервые.

Среди новых клиентов – предприятия малого и среднего бизнеса, а также физические лица. Чаще всего они заказывали перевозки небольших партий химической и металлургической продукции, строительных материалов, медицинских изделий, товаров народного потребления. Помимо базовой услуги перевозки, грузовладельцы проявляли интерес к сопутствующим сервисам – погрузке, разгрузке, хранению грузов и др.

Напомним, ЦПУ – многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» по принципу «одного окна». Его основная задача – максимально упростить потенциальным клиентам доступ к услугам железнодорожного транспорта. Центр ориентирован на комплексное обслуживание грузоотправителей, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.

*****

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок открылся на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД») осенью 2017 года. В настоящее время фронт-офисы ЦПУ работают в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Сургуте и Тюмени.