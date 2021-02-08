Екатеринбург получил новую партию вакцины от коронавируса

Записаться на прививку можно по телефону 122
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Больницы Екатеринбурга получили новую партию вакцины от коронавируса. Чуть больше 16 тысяч доз уже отправили в медицинские учреждения города. На сегодняшний день регион получил 54 тысяч дозы лекарства.
- Прививку поставили почти 23 тысячи екатеринбуржцев. В городе развернуто 34 пункта вакцинации. Прививка является бесплатной, а, следовательно, доступной для всех желающих, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Горожане могут записаться на вакцинацию по телефону службы «122» или на сайте больницы по месту жительства.