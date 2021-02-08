В Свердловской области появилась комиссия по увековечиванию памяти семьи Романовых

Указ о формировании комиссии подписал губернатор Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появилась специальная комиссия, которая займется увековечиванием памяти царской семьи. В ее состав вошли 22 человека, включая вице-губернатора Сергея Бидонько и регионального министра образования Юрия Биктуганова. Главной целью комиссии является сохранение памяти о значимых исторических событиях, связанных с историей Императорского Дома Романовых.

- Комиссия имеет право проводить в Свердловской области семинары, совещания и конференция, которые связаны с сохранением памяти семьи Романовых, - говорится в указе, подписанным губернатором Евгением Куйвашевым.

В комиссию войдут депутаты законодательного собрания, представители органов местного самоуправления, участники общественных организаций.