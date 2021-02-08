На строительство ЕКАД Москва дала 9 миллиардов рублей

Кольцо ЕКАДа замкнут в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила из федерального бюджета 9 миллиардов рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. На эти деньги в период с 2021 до 2023 года будет достроен третий пусковой комплекс, который замкнет обход уральской столицы в кольцо, а также реконструирован один из участков дороги (9,8 километра), который соединяет Челябинский тракт с Тюменским. Все работы хотят завершить к юбилею Екатеринбурга.

В текущем году Свердловская область получит 2 миллиарда рублей, в 2022 году – 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году – еще 3,1 миллиарда рублей. На эти деньги будет завершено строительство отрезка на участке Семь Ключей – Большой Исток. Общая протяженность участка – 11,5 километров.