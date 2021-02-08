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Общество

В Нижнем Тагиле мужчина выиграл суд против «Почта Банка»

Банк незаконно запрашивал его кредитную историю
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Банк заплатит мужчине шесть тысяч рублей

Банк заплатит мужчине шесть тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный житель выиграл суд против «Почта Банка» из-за запроса его кредитной истории без предварительного согласия. История началась в 2018 году, когда мужчина оставил заявку на получение кредита, но не стал заключать договор. После этого он заплатил чуть больше двух тысяч рублей, чтобы узнать свою кредитную историю, и выяснил, что несколько банков запрашивали данные без его согласия. Клиент возмутился и подал заявление в суд из-за нарушений прав потребителя. В результате банк получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Также мужчина решил взыскать с банка деньги за платный запрос кредитной истории. У пожелал получить компенсацию за моральный вред, материальный ущерб и услуги юриста, всего чуть более семи тысяч рублей, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Представители банка пожали апелляцию на решение суда, так как посчитали, что сумма компенсации завышена. Суд частично удовлетворил это обращение и снизил размер выплаты на тысячу рублей.