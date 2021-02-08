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В Екатеринбурге школу № 69, которая находится на Сакко и Ванцетти, 36, закрыли на карантин из-за ротовирусной инфекции. Сразу восемь детей заболели в учебном заведении на прошлой неделе. Информацию об этом подтвердили в городском департаменте образования.

- У детей были разные симптомы: кто-то жаловался на боль в животе, кто-то на температуру, у некоторых было общее недомогание, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В феврале традиционно в учебных заведениях сложная эпидемическая ситуация. Ежегодно в это время растет заболеваемость не только гриппом и ОРВИ, но и ротавирусной инфекцией.

В школу уже приезжали сотрудники Роспотребнадзора. А в пятницу в здании школы провели обработку. Однако эту неделю ученики все равно будут находиться на карантине. До 12 февраля ученики школы будут получать знания дистанционно.

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