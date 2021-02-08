На Урале мужчина взял кредит на два миллиона рублей и отдал все деньги телефонным мошенникам

Мужчина сначала отдал мошенникам все свои накопления, а потом еще и кредитные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 69-летний житель Верхней Пышмы. Мужчина взял кредит на два миллиона рублей и перевел их злоумышленникам, представившихся сотрудниками банка.

- Звонивший сообщил собеседнику, что кто-то пытается оформить на его имя кредит, и, чтобы обезопасить денежные средства, необходимо обналичить деньги, а затем перевести их на счета, которые ему укажут, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мужчина сначала перевел все накопленные деньги, а затем по указанию вновь позвонивших мошенников взял еще и кредит, чтобы якобы аннулировать предыдущие заявки, а затем зачислить деньги на «защищенный» счет.

В итоге мужчина лишился 2 миллионов 375 тысяч рублей. Мошенников сейчас разыскивают сотрудники уголовного розыска.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает о том, что нельзя передавать или переводить свои деньги незнакомцам и на неизвестные счета. Если вы слышите, что под видом сотрудников банка или даже сотрудников правоохранительных органов вас заставляют сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.

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