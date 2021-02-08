Свердловчан предупредили об аномальных холодах

столбики термометров будут опускаться ниж тридцати градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели предупредили свердловчан об аномальных холодах. По прогнозам синоптиков морозы придут в регион с завтрашнего дня. До 13 февраля температура воздуха будет на семь градусов ниже климатической нормы. Местами столбики термометров покажут до – 34 градусов.

- Морозная погода - всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и рядовых граждан. Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, - напоминают в МЧС по Свердловской области. - Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Кроме того спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок без острой необходимости. А если вы все-таки планируете отправиться в дальнюю дорогу, то положите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Также позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряжен возьмите с собой термос с горячим чаем.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. В МЧС рекомендуют надевать несколько слоев одежды, свободную обувь и меховые варежки. Лицо можно защитить лицо жирным кремом. Но в в сильный холод прогулки и дальние поездки лучше все таки отменить.

- Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями, - отметили в МЧС по Свердловской области.