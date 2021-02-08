Пожарным пришлось выпиливать двери, чтобы получить доступ к электрощиткам Фото: предоставлено МЧС по Свердловской области

В компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» прокомментировали пожар в 23-этажном здании на Белинского, 83. Напомним, что возгорание, по данным прокуратуры, произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой. Энергетики рассказали, что ранее не находили нарушений в офисном помещении.

- Офисное здание запитано от трансформаторной подстанции 1 828, техническое обслуживание которой выполнялось своевременно. Уровень напряжения в трансформаторной подстанции соответствует ГОСТ, что обеспечивало и обеспечивает надежное и качественное электроснабжение подключенных потребителей, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал»-«Екатеринбург».

Также в компании отметили, что электрощитовая и внутренние сети дома являются зоной ответственности управляющей компании (ООО «КЭП»).

Напомним, пожар в 23-этажном здании произошел сегодня утром. По данным МЧС, на площади 100 погонных метров электропроводка сгорела с 1 по 16 этаж. Из здания были эвакуированы 24 человека. По данным Минздрава Свердловской области, трое из них были госпитализированы в больницу №40 с отравлением продуктами горения.