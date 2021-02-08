Жители Екатеринбурга испугались за «мужчину без страховки» на крыше мэрии

Мэрию чистят от снега после непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга встревожились за рабочего, который чистил крышу здания мэрии города от снега без страховки. По словам горожан, страховки на мужчине не было.

В администрации Екатеринбурга ИА «Уральский меридиан» сообщили, что на мужчине есть альпинистское оборудование, которое скрыто теплой курткой.

- Специальный трос крепится к ограждению крыши. Работы выполнялись под контролем управления зданиями Администрации Екатеринбурга, - утонили в мэрии.