В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопада выведут 364 рабочих и 176 единиц техники

За вчерашний день на полигоны увезли 3 тысячи 200 тонн снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают бороться с последствиями снегопада. Так, накануне днем в уборке улиц было задействовано 199 единиц техники и 365 рабочих. На полигоны увезли 3 тысячи 200 тонн снега. Ночью убирать снег на улицы выезжали 333 единицы спецтехники и 118 рабочих. С улиц было вывезено больше восьми тысяч тонн снега.

- Для обработки пешеходных зон и проезжей части дорог за прошедшие сутки специалисты использовали 218 тонн противогололедных материалов и 130 тонн мелкофракционного щебня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня днем городские службы планируют задействовать 364 дорожных рабочих и 176 единиц техники. Всю информацию по уборке снега в городе, планами по его вывозке и расчистке придомовых территорий можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Екатеринбурга.