В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч за неубранный снег

Снег с крыши стал лежать вдоль дома. Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга

Прошедшие в Екатеринбурге снегопады обернулись для одной из управляющих компаний Ленинского района солидным штрафом. Ей придется заплатить 300 тысяч рублей за то, что снег, сброшенный ее рабочими с крыши дома на тротуар, впоследствии не был убран. Речь идет о жилом доме на улице Чапаева, 14/7. Нарушения обнаружил квартальный инспектор.

- 20 января установлен факт сброса снега на тротуар улицы Степана Разина с кровли жилого многоквартирного дома с адресом: улица Чапаева, 14/7, - сообщал квартальный. - 22 января при повторном осмотре данной территории установлен факт уборки и частичного вывоза снега с тротуара. При этом был обнаружен в заездном кармане снежный вал.

Впоследствии муниципальные служащие совместно с ГИБДД провели рейд и составили административные протоколы на управляющую компанию за так и не убранный снег. Решение о штрафе было вынесено в минувшую пятницу.