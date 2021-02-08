Фото: группа "ВКонтакте" "Сила Березовского в людях"

В Березовском погибла школьница. Инцидент произошел на улице Гагарина. По предварительной информации, ребенок выпал из окна. Точный возраст девочки пока неизвестен, очевидцы сообщают, что на вид ей 12-14 лет.

- Врачи скорой уже ничем помочь не могли. Накрыли простыней, лежит посреди тротуара, - пишут очевидцы ЧП в соцсетях.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге девушка покончила с собой, не желая идти под венец.