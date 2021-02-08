Мошенники действовали через интернет Фото: Анастасия Осипова

В Екатеринбурге следователи транспортной полиции по УрФО завершили расследование уголовного дела о хищении 9 миллионов рублей у 9 турфирм через интернет. Материалы переданы в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Как выяснило следствие, мошенники, получив доступ к электронным ресурсам туроператоров, покупали через их счета дорогие билеты на поезда, а потом получали деньги, сдавая билеты в кассы. Билеты оформлялись на паспорта разных людей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Заявления о хищениях денег стали поступать в транспортную полицию в Екатеринбурге в сентябре 2018 года. Оказалось, что мошенники пользовались преступной схемой не только в столице Среднего Урала, но и в других городах, в число которых – Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь, Казань, Нижний Новгород и другие.

Два фигуранта уголовных дела по части 4 статьи 159.6 УК РФ и части 3 статья 30 и части 4 статьи 159.6 УК РФ находятся под подпиской о невыезде, еще один фигурант заключен под стражу. По делу проходят 25 человек, организаторам предъявлено обвинение по 10 преступлениям.