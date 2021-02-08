В Свердловской области на 5,7% подорожали продукты

Довольно серьезно выросли цены на сахар, картофель, гречневую крупу и морковь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области по итогам прошлого года продукты питания подорожали на 5,7 %. Это на 1% меньше от общероссийского уровня.

- Довольно серьезно выросли цены на сахар (70,4 %), на картофель (50,2 %), гречневую крупу (45,4 %), морковь (29,9 %), - рассказал заведующий кафедрой экономической теории УИУ-РАНХиГС, кандидат экономических наук Даниил Вышегородский.

По мнению доцента, на динамику цен потребительских товаров влияют три фактора. Во-первых, снижение стоимости рубля из-за прошлогоднего уменьшения ключевой ставки Банка России. Во-вторых, ограничение импорта продовольственных товаров, которое было установлено в 2014 году. Здесь нужно отметить, что некоторые агропромышленные предприятия не только продают свою продукцию в пределах страны, но ещё и экспортируют ее, снижая предложение на внутреннем рынке. В-третьих, на мировых рынках отмечен существенный рост цен на растительные масла и молочную продукцию.

Заведующий кафедрой экономики считает, что субсидирование и льготное налогообложение неблагоприятно влияет на текущие бюджетные показатели. Фото: УИУ-РАНХиГС

- Конечно, неприятно, когда в стране растут цены на потребительские товары, особенно, на продовольственные. У федеральных и региональных властей есть несколько способов влияния на уровень потребительских цен: установление максимально допустимого уровня цен на социально значимые товары, субсидирование производителей или социально незащищенных потребителей, льготное налогообложение, поддержка конкурентной среды, - считает Даниил Вышегородский.

При этом государству приходиться действовать очень осторожно, так как субсидирование и льготное налогообложение неблагоприятно влияет на текущие бюджетные показатели (рост расходов и снижение доходов). В будущем это может привести к тому, что государству придется контролировать цены на сырьё и оборудование, которое используют при изготовлении этих товаров.