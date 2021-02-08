Спектакль, популярная классика, двенадцать арфисток и сказка для всей семьи: концерты Свердловской филармонии на этой неделе

Цветы запоздалые Фото: пресс-служба Свердловской филармонии
8 февраля, понедельник, 19:00
Цветы запоздалые. Маленький роман
Музыкально-драматический спектакль соединил чеховское слово и музыку Сергея Рахманинова. Историю безответной любви княжны Маруси к преуспевающему доктору Топоркову разыграют актеры Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова – Полина Борунова, Тамара Разоренова, Александр Ведменский, Георгий Иобадзе. «Музыкальные моменты» Рахманинова прозвучат в исполнении пианисток Анны Айрапетянц и Элеоноры Карпуховой. Инсценировка и постановка – Анна Айрапетянц.
6+
Солисты Уральского молодежного симфонического оркестра Фото: пресс-служба Свердловской филармонии
12 февраля, пятница, 19:00
Программа концерта составлена специально для новых слушателей филармонии. В исполнении ансамблей и струнного оркестра прозвучат самые популярные произведения мировой классической музыки – узнаваемые, компактные, легко ложащиеся на слух. От «Либертанго» Астора Пьяццоллы и «Лебедя» Сен-Санса до «Щелкунчика» Чайковского и Увертюры к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Владимира Дашкевича.
6+
Баттл арф Фото: пресс-служба Свердловской филармонии
13 февраля, суббота
Двенадцать арф на одной сцене! В «Баттле арф» участвуют арфистки Уральского филармонического оркестра Вероника Лемишенко и Мария Позднякова и их ученицы, учащиеся Уральской специальной музыкальной школы. Инструмент прозвучит в самых разных сочетаниях – соло, в дуэтах, трио, а в финале концерта на сцене появится двенадцать арфисток.
В программе — любимая и знакомая музыка, а также произведения, которые крайне редко можно услышать в исполнении арфы, например рождественский хит «Let it snow» или «Лебедь» Сен-Санса.
6+
Уральский филармонический оркестр Фото: пресс-служба Свердловской филармонии
14 февраля, 15:00
Сказка с оркестром. Путешествие «Голубой стрелы»
Волшебная история для всей семьи об игрушках, которые под Рождество сбежали из магазина, чтобы найти ребят, оставшихся без подарка.
Известная сказка Джанни Родари прозвучит в исполнении актрисы Дарьи Грешновой под аккомпанемент Уральского филармонического оркестра.
Дирижер Алексей Доркин.
6+