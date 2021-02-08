Спектакль, популярная классика, двенадцать арфисток и сказка для всей семьи: концерты Свердловской филармонии на этой неделе

Цветы запоздалые Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

8 февраля, понедельник, 19:00

Цветы запоздалые. Маленький роман

Музыкально-драматический спектакль соединил чеховское слово и музыку Сергея Рахманинова. Историю безответной любви княжны Маруси к преуспевающему доктору Топоркову разыграют актеры Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова – Полина Борунова, Тамара Разоренова, Александр Ведменский, Георгий Иобадзе. «Музыкальные моменты» Рахманинова прозвучат в исполнении пианисток Анны Айрапетянц и Элеоноры Карпуховой. Инсценировка и постановка – Анна Айрапетянц.

6+

Солисты Уральского молодежного симфонического оркестра Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

12 февраля, пятница, 19:00

Любовь с первого звука

Программа концерта составлена специально для новых слушателей филармонии. В исполнении ансамблей и струнного оркестра прозвучат самые популярные произведения мировой классической музыки – узнаваемые, компактные, легко ложащиеся на слух. От «Либертанго» Астора Пьяццоллы и «Лебедя» Сен-Санса до «Щелкунчика» Чайковского и Увертюры к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Владимира Дашкевича.

6+

Баттл арф Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

13 февраля, суббота

Баттл арф

Двенадцать арф на одной сцене! В «Баттле арф» участвуют арфистки Уральского филармонического оркестра Вероника Лемишенко и Мария Позднякова и их ученицы, учащиеся Уральской специальной музыкальной школы. Инструмент прозвучит в самых разных сочетаниях – соло, в дуэтах, трио, а в финале концерта на сцене появится двенадцать арфисток.

В программе — любимая и знакомая музыка, а также произведения, которые крайне редко можно услышать в исполнении арфы, например рождественский хит «Let it snow» или «Лебедь» Сен-Санса.

6+

Уральский филармонический оркестр Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

14 февраля, 15:00

Сказка с оркестром. Путешествие «Голубой стрелы»

Волшебная история для всей семьи об игрушках, которые под Рождество сбежали из магазина, чтобы найти ребят, оставшихся без подарка.

Известная сказка Джанни Родари прозвучит в исполнении актрисы Дарьи Грешновой под аккомпанемент Уральского филармонического оркестра.

Дирижер Алексей Доркин.

6+