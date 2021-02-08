В Свердловскую область пришло похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики уральского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Согласно ему, начало рабочей недели будет снежным и морозным.

Сегодня, 8 февраля, обещают метели и небольшой снег. В отдельных районах будет гололед и снежный накат, так что будьте внимательнее на дорогах. Днем температура воздуха составит от -18 до - 23 градусов. В горах и низинах столбики термометров опустятся до -27. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Во вторник, 9 февраля, также, согласно прогнозу, будет метель и небольшой снег. Ночью синоптики обещают от -26 до -31 градусов, днем от -22 до -27. Ветер также будет сильный - порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В среду, 10 февраля, метели отступят, но небольшой снег все также будет идти. Ночью будет достаточно морозно – от -25 до -30. А при прояснении температура воздуха даже может опуститься до -35 градусов. Днем будет немного теплее – от -20 до -25 градусов. Ветер будет не такой сильный, как в прошлые два дня – от 4 до 9 метров в секунду