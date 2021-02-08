Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуируют людей из 23-этажного здания на Белинского, 83. Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 07:08.

- По предварительной информации горят электрощитки с 1 по 9 этаж в 23-этажном административном здании, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спасатели обследуют помещения. На месте работают 46 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и пять звеньев газодымозащитной службы.

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

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