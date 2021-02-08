Много звонков от родителей, подозревающих у детей коронавирус: медики ДГБ № 15 рассказали об итогах работы за прошлый год

В день на дежурных неотложки в среднем приходилось более 100 вызов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге медики детской городской больницы № 15 за 2020 года приняли больше 38 тысяч неотложных вызов. По их словам, в день на дежурных неотложки в среднем приходилось более 100 вызов.

- Это большая нагрузка, с которой мы справились, - рассказала старшая медицинская сестра отделения неотложной помощи Тамара Леуш. - Наряду с вызовами, связанными с сезонной заболеваемостью ОРВИ, было большое количество звонков от обеспокоенных родителей, которые подозревали у своего ребенка новую коронавирусную инфекцию.

В больнице отметили, что в течение прошедшего года от родителей маленьких пациентов поступило много положительных отзывов и слов благодарности за труд и внимательное отношение к детям в условиях пандемии.