На трассе «Екатеринбург – Тюмень» женщина не справилась с управлением и устроила смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сегодня из-за резкого похолодания повысилась аварийность. Так, по данным областной госавтоинпекции, к вечеру в регионе зарегистрировано уже 10 ДТП, в которых 8 человек погибли и 14 пострадали.

Одна из аварий произошла на 185 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень». 32-летняя женщина на Nissan Tiida не учла дорожные и метеорологические условия и не справилась с управлением. В итоге ее занесло на встречную полосу, где ехала Lada Kalina.

- В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Lada Kalina, женщины 1989 и 1955 года рождения, жители города Тюмень. Оба водителя, а также несовершеннолетние пассажиры Nissan Tiida 6 и 11 лет и Lada Kalina 2 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отметили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились без нарушений ПДД.