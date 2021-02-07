В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины, который лежал в квартире больше месяца

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В одной из квартир в доме на Белинского №140/2 сегодня днем обнаружили труп мужчины. Очевидцы рассказали группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», что он пролежал в квартире больше месяца.

- Жуткий запах на весь подъезд, - рассказал подписчик группы. - Запахи появились приблизительно с Нового года. Сотрудники похоронной службы сказали, что умершему мужчине в районе 45 лет.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В следственном комитете подтвердили, что в доме был обнаружен мертвым мужчина. Сейчас следственным отделом по Ленинскому району проводится проверка. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили соседей. По предварительным данным, в смерти мужчины нет признаков криминала.

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