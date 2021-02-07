В аварии на свердловской трассе 11-летняя девочка получила переломом позвоночника

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем на 313 километре автодороги «Пермь - Екатеринбург» произошло жесткое ДТП, в котором двое детей получили серьезные травмы. Водителя ВАЗ-2112 занесло на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовой фургон Fiat Ducato. По данным ГИБДД, 55-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия.

- В результате происшествия пострадали три пассажира легкового автомобиля, 35-летняя женщина и дети 5 и 11 лет, жители Нижнесергинского района. В момент аварии юные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а пятилетний пассажир перевозился еще и без детского удерживающего устройства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Врачи диагностировали у мальчика перелом бедра, девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Детей госпитализировали в больницу. В автомобиле также ехала девятилетняя девочка, но благодаря тому, что была пристегнута, никаких травм не получила.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили административный материал за нарушение правил перевозки детей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Это не единственная авария за сегодня. Ранее мы писали, что из-за погодных условий в регионе выросла аварийность. Так, по данным областной госавтоинспекции, на данный момент в регионе зарегистрировано уже 10 ДТП, в которых восемь человек погибли и 14 пострадали.

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