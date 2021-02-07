В Екатеринбурге сотрудницу штаба Навального арестовали на 15 суток

Фото: Виктория Райх / Facebook

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд накануне признал сотрудницу екатеринбургского штаба Навального Викторию Райх виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП) и назначил ей 15 суток административного ареста. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе областного суда.

Напомним, что 29 января Викторию Райх задержали, а затем Железнодорожный суд назначил ей 10 суток административного ареста за нарушение установленного порядка организации митинга. В тот же день подруга активистки Ирина Норман на своей странице в Facebook рассказала, что неизвестные мужчины посадили Викторию в машину, когда та выходила из подъезда и увезли в неизвестном направлении.